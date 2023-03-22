Житель Ярославля избил свою возлюбленную, которая после этого умерла Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле 24-летний местный житель подозревается по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В одной из квартир на улице Урицкого между мужчиной и его 44-летней возлюбленной произошла ссора, которая привела к трагедии. После конфликта злоумышленник избил сожительницу. Через некоторое время она скончалась.

- Мужчина задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. В настоящий момент следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.