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НовостиПроисшествия22 марта 2023 14:55

Житель Ярославля избил свою возлюбленную, которая после этого умерла

Сейчас мужчина задержан
Анастасия ГОЛУБЕВА
Житель Ярославля избил свою возлюбленную, которая после этого умерла

Житель Ярославля избил свою возлюбленную, которая после этого умерла

Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле 24-летний местный житель подозревается по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В одной из квартир на улице Урицкого между мужчиной и его 44-летней возлюбленной произошла ссора, которая привела к трагедии. После конфликта злоумышленник избил сожительницу. Через некоторое время она скончалась.

- Мужчина задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. В настоящий момент следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.