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НовостиПроисшествия22 марта 2023 13:29

Из дома на улице Угличской в Ярославле из-за пожара эвакуировали семь человек

Двоих пришлось выносить на носилках
Полина Вачнадзе
В квартире на улице Угличской произошел пожар. Скриншот с видео, ГТРК "Ярославия"

В квартире на улице Угличской произошел пожар. Скриншот с видео, ГТРК "Ярославия"

В доме №7 на улице Угличской сегодня, 22 марта, загорелась квартира на третьем этаже. По предварительным данным, вспыхнуло постельное белье. Как это произошло, уточняется.

Из подъезда пятиэтажки, на первом этаже которой размещается множество офисных помещений, эвакуировали семь человек. Как сообщает ГТРК «Ярославия», из квартиры, где произошло возгорание, на носилках вынесли двух человек: пожилую женщину и ее сына. Сейчас их здоровью уже ничего не угрожает.

Возгорание оперативно ликвидировали.