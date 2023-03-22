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НовостиОбщество22 марта 2023 12:30

МЧС предупреждает ярославцев об усилении ветра 23 марта

Порывы могут достигать 15 метров в секунду
Полина Вачнадзе
В Ярославской области днем 23 марта ожидается усиление юго-западного ветра

В Ярославской области днем 23 марта ожидается усиление юго-западного ветра

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ярославской области днем 23 марта ожидается усиление юго-западного ветра. Его порывы могут достигать 15 метров в секунду, сообщили в региональном МЧС со ссылкой на Ярославский ЦГМС.

На фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +4..+6, днем +8..+10 градусов. Давление будет понижаться на протяжении всего дня. Это может вызвать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей.