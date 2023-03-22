В Ярославле изменят работу нескольких автобусов

Принято решение скорректировать работу нескольких автобусных маршрутов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В региональном департаменте транспорта прошла встреча с представителями общественности, на которой обсудили работу некоторых автобусов. В апреле в Ярославле начнется первый этап модернизации пассажирских перевозок.

На протяжении месяца специалисты исследовали транспортный поток в городе. Закономерный итог - по всем направлениям отметили несоблюдение расписания и отсутствие ряда рейсов, что приводило к переполненности автобусов и неудобству пассажиров. Сейчас ярославцы беспокоятся, что с началом очередной транспортной реформы ситуация только ухудшится.

После того, как результаты исследования стали известны, было принято решение скорректировать несколько маршрутов.

У автобуса №41а собираются поменять расписание движения в часы пик. Рассматриваются варианты смены расписания и у маршрута №65.

- Для автобуса №71 планируется изменение схемы движения с учетом следования по улице Чкалова, в результате чего увеличится провозная возможность с Пятерки. Кроме того, для жителей улицы Чкалова и Дзержинского района, в частности улицы Громова, появится дополнительная беспересадочная транспортная связь с центральной частью города, - сообщили в правительстве Ярославской области.

Также жители подняли вопрос провозной способности маршрутов в Нижнем поселке. Новая схема предусматривает работу трех маршрутов на этом направлении – №№12, 22, 58. В рамках модернизации на маршрутах №22 и №58 увеличивается вместимость автобусов.