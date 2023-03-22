Ярославец не оплатил 233 штрафа за нарушения правил дорожного движения

Житель Ярославля не оплатил больше 200 штрафов. Фото: Антон ФОКИН

Сотрудники Госавтоинспекции 20 марта остановили автомобиль, владелец которого не оплатил 233 штрафа за нарушения правил дорожного движения. Выявить машину позволило специальное программное обеспечение.

Правда, за рулем автомобиля находился не сам нарушитель, а его знакомый. Но и он оказался не чист перед законом – за ним также числилось несколько неоплаченных штрафов.

На место вызвали судебных приставов. Они наложили арест на транспортное средство и направили его на спецстоянку.

- В отношении водителя было составлено три протокола. 21 марта суд назначил нарушителю наказание в виде административного ареста, - сообщили ГИБДД по Ярославской области.