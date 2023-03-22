Среди пострадавших в ДТП на трассе Ярославль-Любим оказалась 6-летняя девочка

Двум пострадавшим в ДТП потребовалась госпитализация, в том числе - 6-летней девочке. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

Появилась дополнительная информация о пострадавших в ДТП на дороге Ярославль-Любим. Авария произошла утром 22 марта.

- Госпитализированы 37-летний пассажир «Лада Приоры» и пассажир «Шкоды Фабиа» - девочка 6 лет, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Также травмы получили водитель и пассажир «Лады». Им назначено амбулаторное лечение.

В Ярославском районе столкнулись четыре автомобиля: «Лада Приора», «Шкода Фабиа», «Шевроле Ланос» и «Киа Рио». По словам очевидцев, причиной ДТП могла стать гололедица. В обстоятельствах аварии сейчас разбираются сотрудники полиции.