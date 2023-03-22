111 человек заболели коронавирусом в Ярославской области 22 марта

22 марта коронавирусом заразились 111 ярославцев. Скриншот с сайта coronavirus-control.ru.

В Ярославской области 22 марта поставлено 111 новых диагнозов «коронавирус». Такие данные приводит оперативный штаб. За минувшие сутки новых смертей от COVID-19 не зарегистрировано, вылечились от вируса 193 пациента.

- На сегодня в регионе зафиксировано 194 999 случаев заражения коронавирусом Это составляет 0,03% от общего количества зараженных. К сожалению, в Ярославской области погибло уже 2 898 человек, летальность 1.49%. Полностью вылечили от вируса 189 910 человек, восстановление 97.39%, - сообщает портал coronavirus-control.ru.