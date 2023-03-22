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НовостиОбщество22 марта 2023 10:05

Рядовые из Ярославской области, погибшие во время СВО, представлены к ордену Мужества

22 марта простились с Сергеем Борисовым из Переславля и Никитой Соколовым из Пошехонья
Полина Вачнадзе
В ходе специальной военной операции погибли уроженцы Ярославской области рядовые Сергей Борисов и Никита Соколов.

В ходе специальной военной операции погибли уроженцы Ярославской области рядовые Сергей Борисов и Никита Соколов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе специальной военной операции погибли уроженцы Ярославской области рядовые Сергей Борисов и Никита Соколов. Оба служили гранатометчиками в мотострелковых отделениях.

Прощания с военнослужащими проходят сегодня, 22 марта.

31-летнего Сергея Борисова похоронили на Аллее Славы кладбища Большой Бремболы. Никита Соколов погребен в селе Владычное Пошехонского района, на кладбище у храма Успения Пресвятой Богородицы.

Военнослужащие награждены орденами Мужества посмертно. Их семьи получат материальную помощь.