Рядовые из Ярославской области, погибшие во время СВО, представлены к ордену Мужества

В ходе специальной военной операции погибли уроженцы Ярославской области рядовые Сергей Борисов и Никита Соколов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе специальной военной операции погибли уроженцы Ярославской области рядовые Сергей Борисов и Никита Соколов. Оба служили гранатометчиками в мотострелковых отделениях.

Прощания с военнослужащими проходят сегодня, 22 марта.

31-летнего Сергея Борисова похоронили на Аллее Славы кладбища Большой Бремболы. Никита Соколов погребен в селе Владычное Пошехонского района, на кладбище у храма Успения Пресвятой Богородицы.

Военнослужащие награждены орденами Мужества посмертно. Их семьи получат материальную помощь.