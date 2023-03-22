В Тутаеве 15-летнего подростка сняли с оторвавшейся от берега льдины

Спасатели сняли со льдины подростка. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Тутаеве Ярославской области спасатели сняли с оторвавшейся льдины 15-летнего подростка. ЧП произошло на левом берегу Волги. Ребята развлекались, толкая льдины, а потом один из мальчишек запрыгнул на лед. Вернуться обратно он уже не успел. Льдину начало стремительно уносить по течению.

О случившемся сообщили на спасательную станцию Тутаева.

- Льдина была немаленькая, но наличие промоин на ней никто не исключал, - поясняет спасатель Ярославской региональной организации ВОСВОД Борис Зеленов.

Поэтому, конечно, юноша был в большой опасности. Как объясняют специалисты, течение сейчас очень сильное, поэтому самостоятельное спасение в такой ситуации тоже крайне рискованно – у пострадавшего может просто не хватить сил, чтобы доплыть до берега, особенно в ледяной весенней воде.

К счастью, в этот раз все закончилось благополучно. Льдину от берега отнесло на 50 метров, спасатели прибыли на место уже через 3 минуты и сняли «пловца» со льда.

В Некрасовском районе продолжаются поиски пропавших без вести Аристарха Ухтомского и Романа Свиргунова. Ранним утром 20 марта пять человек провалились под лед Волги. Спастись удалось только одной девушке, еще одного мужчину вытащили из воды, но он скончался в машине скорой помощи. Днем того же дня водолазы достали со дна тело Дмитрия Свиргунова, основателя группы Cream Soda.

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