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НовостиОбщество22 марта 2023 8:51

МЧС предупредило о возможных подтоплениях четырех районов Ярославской области

21 марта откроют водосливную плотину Угличской ГЭС
Полина Вачнадзе
21 марта откроют водосливную плотину Угличской ГЭС

21 марта откроют водосливную плотину Угличской ГЭС

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Сегодня, 21 марта, запланировано открытие водосливной плотины Угличской ГЭС, сообщили в региональном МЧС. Суммарный расход гидроузла составит до 1400 кубических метров в секунду.

Администрации четырех районов - Мышкинского, Рыбинского, Некоузского и Угличского – попросили обратить особое внимание на развитие паводковой обстановки.

- Рекомендовано организовать непрерывный мониторинг, следить за гидрологической обстановкой на реках, впадающих в Рыбинское водохранилище, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.