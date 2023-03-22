МЧС предупредило о возможных подтоплениях четырех районов Ярославской области

21 марта откроют водосливную плотину Угличской ГЭС Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Сегодня, 21 марта, запланировано открытие водосливной плотины Угличской ГЭС, сообщили в региональном МЧС. Суммарный расход гидроузла составит до 1400 кубических метров в секунду.

Администрации четырех районов - Мышкинского, Рыбинского, Некоузского и Угличского – попросили обратить особое внимание на развитие паводковой обстановки.

- Рекомендовано организовать непрерывный мониторинг, следить за гидрологической обстановкой на реках, впадающих в Рыбинское водохранилище, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.