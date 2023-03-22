В Ярославле за одни сутки под колеса машин попали четыре пешехода

В Ярославле за одни сутки, 21 марта, были сбиты четыре пешехода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле за одни сутки, 21 марта, были сбиты четыре пешехода. Один из них, мужчина 36 лет, погиб на месте ДТП.

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло на улице Нефтяников около 7 часов вечера. За рулем «Шкоды», под колеса которой попал ярославец, находился 55-летний водитель. Сейчас Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

ДТП с участием пешеходов вчера произошли в Заволжском, Ленинском и Дзержинском районах. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.