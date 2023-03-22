Пять человек госпитализированы в больницу после ДТП на трассе Ярославль-Любим

В Ярославской области столкнулись четыре автомобиля. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

На дороге Ярославль-Любим сегодня, 22 марта, в 8 утра произошло ДТП.

- Жесткая авария, пять машин по направлению на Игнатово. Ребенок лежит на земле, - пишут очевидцы в группе «Ярославль LIVE» ВКонтакте.

По уточненным данным, столкнулись не пять, а четыре автомобиля. Среди пострадавших действительно есть ребенок.

- По предварительным данным, в медучреждение доставлены пять человек, в том числе, один несовершеннолетний, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области. – На месте работают сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа.

Причины аварии устанавливаются. Не исключено, что произошло ДТП из-за гололеда.

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