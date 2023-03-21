В Ярославской области собираются установить выплату ребятам, поступившим и поступающим в вузы

В регионе планируется ввести еще одну меру поддержки семей участников СВО. Фото: Полина Вачнадзе

Депутаты Ярославской областной Думы обсудили возможность введения единовременной выплаты студентам первых курсов вузов и тем, кто поступит на первый курс в этом году. Речь идет о детях военнослужащих, принимавших и принимающих участие в СВО. Размер выплаты составит 30 тысяч рублей.

- Если законопроект будет принят, ее будут назначать детям военнослужащих, а также сотрудникам некоторых федеральных органов власти, органов внутренних дел РФ, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и Украины, а также детям сотрудников уголовно-исполнительной системы, выполняющих возложенные на них задачи на указанных территориях, в том числе погибших при исполнении служебных обязанностей. Выплата будет положена студентам 1 курса и тем, кто поступит на 1 курс в этом году, - говорится на сайте облдумы.

Предоставлять такую материальную помощь будут в 2023 году.

Решение по вопросу примут 28 марта.