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НовостиОбщество21 марта 2023 13:16

Летом Рыбинск украсят больше 100 тысяч цветов

На эти цели было выделено более трех миллионов рублей
Анастасия ГОЛУБЕВА
Летом Рыбинск украсят больше 100 тысяч цветов

Летом Рыбинск украсят больше 100 тысяч цветов

Фото: Администрация Рыбинска

В этом году в Рыбинске обустроят 39 клуб и две объемные цветочные фигуры. Летом город украсят 100 тысяч цветов. На эти цели было выделено более трех миллионов рублей.

Первые оформленные клумбы в городе появятся в преддверии празднования Дня Победы. Это цветники и рабатки у мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне: на Аллее Славы, у памятников генералу Харитонову, Зое Космодемьянской, на бульваре 40 лет Победы, в микрорайоне Слип.

- Далее постепенно будут засаживаться клумбы в разных микрорайонах. В этом году делаем две новые – на Комсомольской площади и на улице Кирова у стелы. В начале лета начнем формировать цветочные фигуры «Царь – рыба» и «Рыба на волне» на Волжской набережной – Никольском и Лоцманском бульварах, - рассказала заместитель директора МУП «ДЭС» Елена Дементьева.

Первыми местных жителей порадуют тюльпаны. Осенью 16 тысяч луковиц высадили на видовых клумбах, расположенных на транспортных развязках в районе Соборной, Советской площади, на спуске улицы Стоялой.