Летом Рыбинск украсят больше 100 тысяч цветов Фото: Администрация Рыбинска

В этом году в Рыбинске обустроят 39 клуб и две объемные цветочные фигуры. Летом город украсят 100 тысяч цветов. На эти цели было выделено более трех миллионов рублей.

Первые оформленные клумбы в городе появятся в преддверии празднования Дня Победы. Это цветники и рабатки у мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне: на Аллее Славы, у памятников генералу Харитонову, Зое Космодемьянской, на бульваре 40 лет Победы, в микрорайоне Слип.

- Далее постепенно будут засаживаться клумбы в разных микрорайонах. В этом году делаем две новые – на Комсомольской площади и на улице Кирова у стелы. В начале лета начнем формировать цветочные фигуры «Царь – рыба» и «Рыба на волне» на Волжской набережной – Никольском и Лоцманском бульварах, - рассказала заместитель директора МУП «ДЭС» Елена Дементьева.

Первыми местных жителей порадуют тюльпаны. Осенью 16 тысяч луковиц высадили на видовых клумбах, расположенных на транспортных развязках в районе Соборной, Советской площади, на спуске улицы Стоялой.