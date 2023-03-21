Старая кража велосипеда привела к поножовщине в Данилове Ярославской области

В Данилове зарезали 41-летнего мужчину. Фото: Полина Вачнадзе

В Данилове Ярославской области у дома на Деповском переулке нашли труп 41-летнего мужчины с многочисленными ножевыми ранениями. Подозреваемого в совершении преступления сотрудники полиции задержали по горячим следам.

Вероятный убийца – 37-летний местный житель, который выпивал с потерпевшим в день его смерти.

- Между ними возник конфликт на почве личных неприязненных отношений, в результате которого, злоумышленник нанес мужчине удары ножом в область туловища. От полученных травм, потерпевший скончался на месте преступления, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Причиной для ссоры, сообщил источник КП в правоохранительных органах, стали старые обиды: когда-то пострадавший украл у злоумышленника велосипед.

Сейчас подозреваемый находится под стражей.