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НовостиПроисшествия21 марта 2023 12:45

Старая кража велосипеда привела к поножовщине в Данилове Ярославской области

Даниловец зарезал своего знакомого из-за прошлых обид
Полина Вачнадзе
В Данилове зарезали 41-летнего мужчину.

В Данилове зарезали 41-летнего мужчину.

Фото: Полина Вачнадзе

В Данилове Ярославской области у дома на Деповском переулке нашли труп 41-летнего мужчины с многочисленными ножевыми ранениями. Подозреваемого в совершении преступления сотрудники полиции задержали по горячим следам.

Вероятный убийца – 37-летний местный житель, который выпивал с потерпевшим в день его смерти.

- Между ними возник конфликт на почве личных неприязненных отношений, в результате которого, злоумышленник нанес мужчине удары ножом в область туловища. От полученных травм, потерпевший скончался на месте преступления, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Причиной для ссоры, сообщил источник КП в правоохранительных органах, стали старые обиды: когда-то пострадавший украл у злоумышленника велосипед.

Сейчас подозреваемый находится под стражей.