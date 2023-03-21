По вырубке Прусовского леса в Ярославском районе возбуждено уголовное дело

По вырубке леса под Ярославлем возбуждено уголовное дело. Фото: Прокуратура Ярославской области.

По результатам проверки, которую провела прокуратура Ярославского района, полицией возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». Ущерб составил 900 тысяч рублей.

Также установлено, что в 20122 году администрация Ярославского района передала в собственность некоммерческому партнерству «Звенящие сосны» участок, относящийся к лесному фонду. Такое соглашение пошло вразрез с Лесным законодательством страны, согласно которому земли лесного фонда являются федеральной собственностью, и распоряжаться ими органы местного самоуправления не имеют права.

- Таким образом, должностные лица администрации, приняв решение о передаче земельного участка, превысили свои должностные полномочия. Прокуратура вынесла постановление о направлении материалов проверки в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий», - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Решение о возбуждении дела на данный момент не принято.

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