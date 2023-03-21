В Ярославле запретили выход на лед

В Ярославле запретили выходить на лед, но рыбакам закон не писан. Фото: Мэрия Ярославля

Ярославцам запретили выходить на лед. 17 марта опубликовано постановление мэрии города «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в Ярославле». Спасатели Центра гражданской защиты и МЧС провели очередной рейд и предупредили рыбаков не только об опасности провалить под лед, но и о материальной ответственности за нарушение.

- За выход на лед предусмотрена административная ответственность в размере до 3 тысяч рублей. Если человек привлекается впервые, то в этом случае предусмотрено предупреждение, - уточнили в мэрии.

Сейчас в городе насчитывается 13 потенциально опасных участков. Лед там тонкий и может не выдержать веса человека:

- часть акватории реки Волги в районе ЦНТИ; - часть акватории в районе автодорожного моста через реку Волгу; - часть акватории на водоразделе рек Волги и Которосли; - часть акватории в районе автодорожного моста через реку Которосль (проспект Толбухина); - часть акватории в районе железнодорожного моста через реку Которосль; - часть акватории в районе автодорожного моста через реку Которосль (улица Городской Вал, улица Магистральная); - обводненный карьер в районе улицы Папанина; - пруд в районе улицы Панина и Ленинградского проспекта; - обводненный карьер в районе бывшей территории завода «Альтаир»; - обводненный карьер в районе улицы Шевелюха; - пруд в районе парка культуры и отдыха «Нефтяник»; - пруд в районе Петропавловского парка; - пруд в районе парка «Судостроитель».

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