Прокуратура через суд добилась внесения изменений в правила землепользования и застройки Рыбинска

Прокуратура добилась внесения изменений в правила землепользования и застройки Рыбинска Фото: Прокуратура Ярославской области

Ярославский областной суд удовлетворил иск прокуратуры о признании недействующими ряда положений Правил землепользования и застройки Рыбинска.

В документе, который привлек внимание прокуратуры, говорится, что демонтаж аварийных зданий, не являющихся объектами культурного наследия, и начало строительных работ в центре города возможны только после рассмотрения проектной документации членами Градостроительного совета и подготовке соответствующих рекомендаций.

- Однако Градостроительным кодексом РФ установлен перечень документов, необходимых как при выдаче разрешений на строительство, так и при сносе здания. Кроме того, порядок получения рекомендаций градостроительного совета нормативным актом не регламентирован, что ведет к неоднозначному пониманию нормы и возможности ее произвольного применения и злоупотребления правом, - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд согласился с позицией представителя ведомства, посчитав, что данная норма возлагает на собственников помещений дополнительные обязанности, устанавливает административный барьер и содержит коррупциогенные факторы.

Иск прокуратуры удовлетворен, но решение в законную силу еще не вступило.