Погибшего на СВО тутаевца Дмитрия Грабина наградили орденом Мужества посмертно

Прощание с военнослужащим пройдет 21 марта в деревне Ломино Тутаевского района. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 21 марта, в Ярославской области простятся с командиром мотострелкового отделения Дмитрием Грабиным. На СВО 33-летний житель Тутаевского района был призван в рамках частичной мобилизации. Погиб Дмитрий в начале декабря прошлого года, посмертно награжден орденом Мужества.

- Прощание с военнослужащим пройдет во вторник, на кладбище в деревне Ломино Тутаевского района. Начало – в 12:00, - сообщили в правительстве Ярославской области.

В соответствии с указом губернатора региона, семья погибшего получит материальную помощь. У Дмитрия Грабина остались жена и маленькая дочь.