В Ярославле во дворе дома автомобиль сбил 4-летнюю девочку

В Ярославле под колеса машины попала девочка. Фото: Сергей ГАПОН

Вечером 20 марта во дворе дома №60 на улице Красноборской в Ярославле под колеса машины попала 4-летняя девочка. На маленького пешехода наехал автомобиль «Шевроле Авео», за рулем которого находился 34-летний мужчина.

- Ребенок с травмами госпитализирован в больницу, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия сейчас устанавливаются.

Полиция напоминает водителям об обязанности уступать дорогу пешеходам и необходимости быть внимательными на дорогах: снижать скорость перед «зебрами» и во дворах, быть готовыми к внезапному выходу людей на проезжую часть.