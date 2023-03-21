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НовостиОбщество21 марта 2023 5:53

В Ярославле в 2023 году отремонтируют 41 проезд к социальным учреждениям

Список опубликовал мэр города Артем Молчанов
Полина Вачнадзе
В Ярославле будет отремонтирован подъезд к 41 соцучреждению.

В Ярославле будет отремонтирован подъезд к 41 соцучреждению.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле в 2023 году будет отремонтирован подъезд к 41 социальному учреждению. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил мэр города Артем Молчанов.

- Работу, начатую в прошлом году, продолжим этой весной и летом. Уже стартовали конкурсные процедуры по определению подрядчиков. В список также вошли объекты 2022 года, где ремонт был выполнен с нарушениями, - написал градоначальник.

С теми подрядчиками, которые не справились с объемом работ, договоры были расторгнуты. К компаниям применили штрафные санкции.

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