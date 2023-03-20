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НовостиПроисшествия20 марта 2023 10:01

Стал известен возраст мужчин, провалившихся под лед Волги в Ярославской области

Один человек погиб, троих ищут водолазы
Полина Вачнадзе
Пропавшими без вести числятся мужчины 25, 28 и 34 лет.

Пропавшими без вести числятся мужчины 25, 28 и 34 лет.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В пресс-службе СКР по Ярославской области сообщили возраст мужчин, провалившихся под лед в Диево-Городище Некрасовского района. Несчастный случай произошел сегодня, 20 марта рано утром.

Компания из 10 человек отправилась по льду Волги в деревню Ченцы и на обратном пути, примерно в 350 метрах от берега, под ними провалился лед. Пять человек оказались в ледяной воде.

22-летняя девушка выбралась самостоятельно. 27-летнего мужчину вытащили спасатели, но он скончался по пути в больницу. Мужчины 25, 28 и 34 лет числятся на данный момент пропавшими без вести, их ищут водолазы.