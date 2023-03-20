Стал известен возраст мужчин, провалившихся под лед Волги в Ярославской области

Пропавшими без вести числятся мужчины 25, 28 и 34 лет. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В пресс-службе СКР по Ярославской области сообщили возраст мужчин, провалившихся под лед в Диево-Городище Некрасовского района. Несчастный случай произошел сегодня, 20 марта рано утром.

Компания из 10 человек отправилась по льду Волги в деревню Ченцы и на обратном пути, примерно в 350 метрах от берега, под ними провалился лед. Пять человек оказались в ледяной воде.

22-летняя девушка выбралась самостоятельно. 27-летнего мужчину вытащили спасатели, но он скончался по пути в больницу. Мужчины 25, 28 и 34 лет числятся на данный момент пропавшими без вести, их ищут водолазы.