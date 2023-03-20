С легкоатлетического манежа в Ярославле планируют убрать надувной купол

С легкоатлетического манежа планируют убрать купол. Фото: Мэрия Ярославля

С легкоатлетического манежа на улице Чкалова в Ярославле собираются убрать надувной купол. Поиски подрядчика, который займется разработкой предпроекта, уже начался на портале Госзакупок. Проектировщик должен предложить не менее двух вариантов новых перекрытий без использования купола.

Предпроект должен быть готов к июлю этого года. Кроме замены купола, предполагается перепланировка помещений, замена внутренних сетей и воздухоопорного навеса, ремонт кровли над административными кабинетами и другие восстановительные работы.

Цена контракта – 2,5 миллиона рублей. Стоимость работ в манеже не должна превышать 700 миллионов рублей.

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