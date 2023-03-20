Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 марта 2023 8:25

Синоптики прогнозируют в Ярославле потепление до +13 градусов

Но в последние дни марта снова резко похолодает
Полина Вачнадзе
В Ярославле потеплеет до +13.

В Ярославле потеплеет до +13.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославле в ближайшие дни потеплеет до +13 градусов. Такой прогноз дают синоптики Центра «Фобос».

- В Центральную Россию облачные поля фронтальных разделов прорвутся во второй половине рабочей недели, так что вероятность осадков повысится. В первые дни в полуденные часы столбики термометров покажут +5..+10, а затем потеплеет до +8..+13, - сообщают синоптики.

Но, по словам специалистов, это будет лишь очередная иллюзия весны. Финал марта и начало апреля разочаруют – резко похолодает и начнутся снегопады, что вновь отложит наступление климатической весны.