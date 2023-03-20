Синоптики прогнозируют в Ярославле потепление до +13 градусов

В Ярославле потеплеет до +13. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославле в ближайшие дни потеплеет до +13 градусов. Такой прогноз дают синоптики Центра «Фобос».

- В Центральную Россию облачные поля фронтальных разделов прорвутся во второй половине рабочей недели, так что вероятность осадков повысится. В первые дни в полуденные часы столбики термометров покажут +5..+10, а затем потеплеет до +8..+13, - сообщают синоптики.

Но, по словам специалистов, это будет лишь очередная иллюзия весны. Финал марта и начало апреля разочаруют – резко похолодает и начнутся снегопады, что вновь отложит наступление климатической весны.