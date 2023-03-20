В Ярославле с улицы Кирова уберут домики с сувенирами

С улицы Кирова собираются убрать шале с сувенирами. Фото: Полина Вачнадзе

Мэр Ярославля Артем Молчанов принял решение убрать с улицы Кирова домики-шале, в которых торгуют сувенирами. Речь идет о восьми торговых точках, владельцы которых должны их убрать до 1 мая.

Предприниматели обратились за помощью к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфиру Бакирову.

- Предложенные городской власть в качестве альтернативы места, в том числе на улице Революционной, привлекают немногих, и размещать торговлю сувенирами, по мнению предпринимателей, там нерентабельно. А впереди лето, туристический сезон – самая работа, - пишет Альфир Бакиров на своей странице ВКонтакте.

Но у мэрии есть свои причины убрать с главной улицы города торговые павильоны. В первую очередь, руководствуются власти Проектом зон охраны объектов культурного наследия Ярославля. Улица Кирова входит в зону, охраняемую ЮНЕСКО, и размещать здесь торговые объекты свыше размера 3х3 нельзя. Есть и другие аргументы.

- Страдает визуальное направление на Знаменскую башню с Советской площади, которое проходит через улицу Кирова. Что нарушается законодательство. И, наконец, что многие ярославцы недовольны торговлей на главной городской улице, - пишет уполномоченный.

17 марта прошла встреча предпринимателей, представителей мэрии и правительства. Пока договориться не удалось. Владельцам шале предложили подумать и назвать адреса, где бы им хотелось работать, кроме улицы Кирова.

- Уверен, рубить с плеча неправильно: речь идет о людях, их дальнейшей занятости, их бизнесе и их будущем. Будем прорабатывать альтернативные варианты, планирую обратиться в адрес губернатора региона, - сказал Альфир Бакиров.

Следующая встреча должна пройти в апреле.