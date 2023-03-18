Десять жителей Ярославской области за сутки перевели мошенникам более 5 миллионов рублей

За одни сутки мошенники за счет ярославцев обогатились более чем на 5 миллионов рублей. Фото: Полина Вачнадзе

Десять жителей Ярославской области в пятницу, 17 марта, обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве. Пострадавшие - люди из разных городов, разных возрастов и профессий. Самому младшему потерпевшему 22 года, самому старшему - 85 лет.

Например, 46-летнюю жительницу Ярославля злоумышленники "развели" на 80 тысяч рублей. Женщина поверила, что ей звонят из банка и пытаются предотвратить оформление кредита на ее имя. Чтобы сохранить деньги, она перевела их на "безопасный счет".

72-летняя потерпевшая лишилась 2,3 миллиона рублей, а 73-летний рыбинец остался без миллиона.

За одни сутки мошенники за счет ярославцев обогатились более чем на 5 миллионов рублей. По всем эпизодам возбуждены уголовные дела.

Полиция призывает быть бдительными!

Обращаем внимание граждан на то, что звонок якобы из службы безопасности банка под предлогом блокировки или предотвращения несанкционированного списания денежных средств, предотвращения нелегального оформления кредита – стандартная уловка злоумышленников. Не принимайте во внимание слова незнакомцев, даже если их номер телефона будет совпадать с горячей линией вашего банка. Современные технологии позволяют мошенникам подменить номер.

Если вам поступил подобный звонок, просто прекратите разговор. Никогда не выполняйте указаний неизвестных лиц, кем бы они не представлялись. По поводу безопасности своих денежных средств самостоятельно обратитесь в отделение банка или перезвоните по телефону, указанному на вашей банковской карте, и уточните интересующую информацию у реального специалиста.

Проведите разъяснительную беседу с пожилыми родственниками, доступно объясните им, что нельзя выполнять указания неизвестных лиц, позвонивших по телефону, и сообщать им конфиденциальную информацию. Убедите их всегда советоваться с вами, прежде чем предоставить личную информацию о себе или совершить какие-либо действия с банковской картой по указанию третьих лиц.