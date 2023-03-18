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НовостиОбщество18 марта 2023 11:47

В Рыбинском и Ростовском районах построят мусоросортировочные комплексы

Их строительство обойдется в 407 миллионов рублей
Полина Вачнадзе
Сейчас в Ярославской области сортируется только половина ТКО.

Сейчас в Ярославской области сортируется только половина ТКО.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На заседании комитета по ЖКХ, энергетике, экологии и природопользования облдумы депутаты обсудили вопросы, связанные с утилизацией твердых бытовых отходов.

По словам директора профильного департамента Олега Тихинького, к 2030 году в Ярославской области все ТКО должны проходить через систему сортировки. Чтобы эта цель была достигнута, уже в 2024 году в Рыбинском и Ростовском районах региона собираются построить мусоросортировочные комплексы на общую сумму в 407 миллионов рублей.

Кроме того, в 2025-2026 годах запланировано строительство комплекса переработки в Ярославле. Он будет находиться недалеко от полигона Скоково. Стоимость строительства оценили более чем в два миллиарда рублей.

Сейчас в Ярославской области за год собирается примерно 365 тысяч тонн отходов, сортируется чуть больше половины - 58%.