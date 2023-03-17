В Дзержинском районе Ярославля обустроят новый парк Фото: Мэрия Ярославля

В Дзержинском районе Ярославля в этом году обустроят новый парк. Он будет располагаться в микрорайоне «Норские резиденции». Вчера там побывал мэр города Артем Молчанов.

- Прогулочная зона появится напротив действующей детской и спортивной площадок. Это вторая часть общего проекта благоустройства. Застройщик планирует сделать пешеходные дорожки, засеять газон, открыть кафе. А главной фишкой для местных жителей должен стать летний кинотеатр под открытым небом, - рассказал Артем Молчанов.