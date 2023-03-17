В Ярославле выберут лучший проект по реконструкции Которосльной набережной Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле стартует Всероссийский конкурс по реконструкции части Которосльной набережной. Он проводится на базе Российской академии художеств и в рамках Ярославского фестиваля современного искусства.

- Цель конкурса — выбор в условиях состязательности лучших проектов по реконструкции нижней набережной реки Которосли в Ярославле (участок от Московского моста до КЗЦ «Миллениум»), - сообщили в мэрии города. - Участниками могут быть граждане Российской Федерации, физические лица, их объединения или творческие коллективы организаций.

Дата начала предоставления конкурсных материалов участников — 20 марта 2023 года. Окончание приема заявок — 28 апреля 2023 года. Работа жюри с 15 по 21 мая 2023 года. Подведение итогов конкурса проводится в Российской академии художеств (Москва, Пречистенка, 21) не позднее 25 мая 2023 года.

Подробную информацию можно найти на сайте мэрии города.