Ярославская область занимает первое место в стране по заболеваемости раком

В среднем пик заболевания у женщин составляет 70-74 года, у мужчин – 65-59 лет. Фото: Александр ГЛУЗ

Ярославская область продолжает оставаться на первом месте в стране по уровню заболеваемости злокачественными новообразованиями. Об этом на заседании комитета по здравоохранению облдумы сообщил главный врач онкологической больницы Павел Нестеров.

- В среднем пик заболевания у женщин составляет 70-74 года, у мужчин – 65-59 лет, - сообщил главный онколог региона.

В прошлом году в Ярославской области зарегистрировано 555 случаев заболевания на 100 тысяч населения, в 2021 году выявлено 529,3 случая. По стране этот показатель составляет 397,91.

- Цифры честные. Это говорит о том, что мы достаточно качественно выявляем злокачественные образования, которые есть в регионе, - пояснил Павел Нестеров и назвал ряд проблем, с которыми приходится сталкиваться.

В первую очередь – это отсутствие функционирующей информационной системы. Во вторую – недостаточная мотивация у ярославцев на личное здоровье и ведение здорового образа жизни. В числе проблем и дефицит кадров: на данный момент штат онкологов в первичном звене укомплектован только на 64%.