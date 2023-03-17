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НовостиЗдоровье17 марта 2023 9:05

В Ярославской области 17 марта от коронавируса скончались два человека

За сутки заболели COVID-19 еще 109 ярославцев
Полина Вачнадзе
Два человека умерли в Ярославской области 17 марта от коронавируса. Скриншот с сайта coronavirus-control.ru

Два человека умерли в Ярославской области 17 марта от коронавируса. Скриншот с сайта coronavirus-control.ru

В Ярославской области 17 марта от коронавируса скончались два пациента. Об этом сообщили в оперативном штабе. Таким образом, число погибших от COVID-19 в регионе увеличилось до 2 898 человек.

За сутки зафиксировано 109 новых заражений, и 92 выздоровления.

С начала пандемии по коронавирусу в Ярославской области зарегистрированы 194 433 случая заражения, что составляет 0,03% от общего количества зараженных. Скончались от болезни 2 898 человек, летальность 1,49%. Полностью вылечился 189 431 пациент, восстановление составляет 97,43%.