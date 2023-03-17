В Ярославской области создали единый цент социальных выплат

В прошлом году социальную поддержку получили 477 тысяч ярославцев. Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области с 1 апреля начнет работать единый центр социальных выплат – здесь жители региона смогут получить все меры соцподдержки в денежной форме.

- Создание нового учреждения позволит решить сразу несколько задач. В первую очередь будет сформирована единая база данных по оказанию мер социальной поддержки и сокращены сроки по предоставлению услуг. Гражданин может подать заявление в любом месте независимо от своего места жительства, - объяснила необходимость новой структуры заместитель председателя правительства Ярославской области Лариса Андреева.

В прошлом году социальную поддержку получили 477 тысяч ярославцев. Бюджет составил 15,5 миллиарда рублей.