Ярославскому цирку исполнилось 60 лет Фото: Правительство Ярославской области

Ярославскому цирку сегодня, 16 марта, исполнилось 60 лет. На его арене прошло юбилейное мероприятие, на котором юные артисты поздравили с праздником ветеранов и сотрудников учреждения.

– В дни всесоюзных и всероссийских цирковых фестивалей здесь побывали коллективы практически всех союзных республик. Славные страницы истории циркового искусства написаны и нашими земляками: турнистом Николаем Леонтьевым, жонглером Сергеем Заболотным, воздушной гимнасткой Светланой Самущенко, артисткой оригинального жанра Зоей Щанкиной, – отметила директор областного департамента культуры Марина Васильева.

Ярославский цирк также известен созданием уникальных аттракционов, таких как «Человек-невидимка» Отара Ратиани, «Тигры и зубры» Виталия Тихонова, «Солнце в авоське» Олега Попова, и многих других номеров.