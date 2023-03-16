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НовостиПроисшествия16 марта 2023 9:09

Ярославская Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП, в котором пострадала 12-летняя девочка

Авария произошла 21 февраля на перекрестке улиц Большая Октябрьская и Володарского
Полина Вачнадзе
Полиция просит откликнуться очевидцев данной аварии.

Полиция просит откликнуться очевидцев данной аварии.

Фото: УМВД по Ярославской области

Полиция просит откликнуться свидетелей аварии, которая произошла в Ярославле 21 февраля. Около девяти часов вечера на перекрестке улиц Большая Октябрьская и Володарского столкнулись «Джили Кулрей» и «Киа Соул». В ДТП травмы получила девочка 12 лет.

Расследуется уголовное дело, возбужденное по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

- Если вы стали очевидцем, располагаете записью видеорегистратора данного ДТП или обладаете какой-либо информацией, которая может помочь в установлении всех обстоятельств, просим сообщить по телефонам 8(4852)32-82-75 или 8(4852)30-10-10, - обращаются к ярославцам сотрудники полиции.