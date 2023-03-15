В Ярославской области повреждены 447 миллионов деревьев Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославской области из 8,8 миллиардов деревьев всего 5% оказались поврежденными – это около 447 миллионов. В основном насаждения пострадали от механического воздействия – 37%. Еще 24% урона нанесли дикие животные, а от болезней леса пострадали почти 19% деревьев, сообщили в филиале Рослесинфорга«Центрлеспроект».

- Основными факторами механических повреждений деревьев являются природные процессы. У насаждений есть свои пороки: трещины, облом скелетных ветвей, сухобокость. Прошел ветровал – дерево упало, зацепило соседнее и ободрало кору – это тоже механическое повреждение. Кроме того, для леса угрозу представляют различные болезни и вредители, а также пожары, виной которых чаще всего становится человек. Но в случае с пожарами нельзя забывать, что площадь пожара не равна площади погибшего леса. Если лес не сгорел дотла, он полностью восстанавливается самостоятельно, - рассказал директор «Центрлеспроекта» Евгений Лялин.