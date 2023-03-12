В Рыбинском районе при пожаре погиб 58-летний мужчина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рыбинском районе в деревне Городок 12 марта произошел пожар. Возгорание началось в одном из частных жилых домов примерно в 5 часов. Спасатели тушили огонь пять часов, но жилье сгорело полностью. К сожалению, в пожаре погиб 58-летний мужчина.

- По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области проводится доследственная проверка. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.