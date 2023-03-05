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НовостиСпорт5 марта 2023 13:20

В Рыбинске на ремонт футбольного зала потратят более четырех миллионов рублей

Площадку обновят в спортивной школе №6
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске на ремонт футбольного зала потратят более четырех миллионов рублей. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске на ремонт футбольного зала потратят более четырех миллионов рублей. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске летом отремонтируют футбольный зал спортивной школы №6. На данный момент проект и смета уже готовы, на все необходимые работы потратят больше четырех миллионов рублей. Об этом рассказал глава города Дмитрий Рудаков.

- Футбол – еще один вид спорта, который хотим развивать в городе. В спортшколе занимаются дети с 5 лет. Школа выпустила немало отличных футболистов, которые сегодня играют в командах мастеров, - подчеркнул Дмитрий Рудаков.