В Рыбинске на ремонт футбольного зала потратят более четырех миллионов рублей. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске летом отремонтируют футбольный зал спортивной школы №6. На данный момент проект и смета уже готовы, на все необходимые работы потратят больше четырех миллионов рублей. Об этом рассказал глава города Дмитрий Рудаков.

- Футбол – еще один вид спорта, который хотим развивать в городе. В спортшколе занимаются дети с 5 лет. Школа выпустила немало отличных футболистов, которые сегодня играют в командах мастеров, - подчеркнул Дмитрий Рудаков.