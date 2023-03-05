Забор школы в Заволжском районе Ярославля восстановили после проверки прокуратуры Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

Прокуратура Заволжского района Ярославля проверила забор школы №48 после публикации в СМИ материалов о ненадлежащем состоянии ограждения. По решению суда, на территории школы были установлены металлические калитки, оборудованные домофоном, система видеонаблюдения и охранная сигнализация.

- Вместе с тем, с выходом на место установлено, что на отдельном участке целостность ограждения не обеспечена. После вмешательства прокуратуры нарушения оперативно устранены, целостность ограждения восстановлена, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.