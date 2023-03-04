В Ярославле закроют каток на Советской площади

Каток на Советской площади в Ярославле работает до 12 марта включительно. Фото: Правительство Ярославской области

Главный каток Ярославля закрывается до следующей зимы. Но у горожан есть еще несколько дней, в том числе и праздничных, чтобы встать на коньки.

- Каток на Советской площади стал главным символом проекта #ЯрЗима. Здесь можно было покататься на коньках, посмотреть хоккей или ледовое шоу, а также поучаствовать в мастер-классах, - сказали в правительстве региона.

Последним днем работы ледовой площадки станет 12 марта.

- Спасибо большое за организацию катка как представителям власти, так и сотрудникам катка. Отмечу высокий уровень сервиса, внимательность, приветливость персонала, праздничную даже в будние дни атмосферу, высокое качество ледового покрытия, - пишет в группе "Ярославская область" Юлия Ковалевская.