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НовостиПроисшествия4 марта 2023 11:22

В аварии на трассе "Ярославль-Рыбинск" пострадали четыре человека, в том числе ребенок

Столкнулись две машины
Полина Вачнадзе
В аварии в Ярославском районе травмы получили 4 человека.

В аварии в Ярославском районе травмы получили 4 человека.

Фото: УМВД по Ярославской области

3 марта около девяти часов вечера в Ярославском районе на трассе "Ярославль-Рыбинск" произошло ДТП. Столкнулись "Тойота", которой управлял 47-летний мужчина, и "Хенде", под управлением 42-летнего мужчины.

С места аварии в больницу увезли четырех человек: водителей обеих машин, а также пассажира "Хенде", 49-летнюю женщину, и 11-летнего ребенка, который ехал в "Тойоте".

Как сообщили в пресс-службе УМВД, обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.

Авария с тремя пострадавшими произошла тем же вечером в Даниловском районе. Столкнулись четыре автомобиля. А в Ярославле поздно ночью джип врезался в подъезд дома на улице Добрынина.