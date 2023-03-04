В аварии на трассе "Ярославль-Рыбинск" пострадали четыре человека, в том числе ребенок

В аварии в Ярославском районе травмы получили 4 человека. Фото: УМВД по Ярославской области

3 марта около девяти часов вечера в Ярославском районе на трассе "Ярославль-Рыбинск" произошло ДТП. Столкнулись "Тойота", которой управлял 47-летний мужчина, и "Хенде", под управлением 42-летнего мужчины.

С места аварии в больницу увезли четырех человек: водителей обеих машин, а также пассажира "Хенде", 49-летнюю женщину, и 11-летнего ребенка, который ехал в "Тойоте".

Как сообщили в пресс-службе УМВД, обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.

Авария с тремя пострадавшими произошла тем же вечером в Даниловском районе. Столкнулись четыре автомобиля. А в Ярославле поздно ночью джип врезался в подъезд дома на улице Добрынина.