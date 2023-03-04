В Рыбинске на пять часов полностью закроют проезд по Волжскому мосту

В Рыбинске 6 марта с 00:00 до 05:00 будет закрыто движение транспорта по мосту через Волгу. ФОТО: most2023.ru
В ночь на 6 марта на Волжском мосту в Рыбинске в связи с началом ремонта вводится реверсивное движение. Для его организации подрядчику - АО "Группа компаний "ЕКС" - необходимо время.
- 6 марта с 00:00 до 05:00 будет полностью закрыто движение автотранспорта по мосту через Волгу. Просим принять во внимание данную информацию и выбирать альтернативные пути объезда, - сообщили в администрации города.
Также будут открыты три площадки, куда смогут съехать водители для оформления мелких аварий, произошедших на мосту. Площадки будут находиться:
– на участке Большой Казанской от улицы Фроловской до Средней Казанской,
– в кармане в центре моста,
–при съезде с моста между улицами Бадаева и Арефинским трактом.
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