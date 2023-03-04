Региональный СКР начал отбор ярославцев для поступления в профильные вузы

СКР по Ярославской области начал отбор жителей региона для поступления в вузы ведомства Фото: СУ СКР по Ярославской области

СКР по Ярославской области начал отбор жителей региона для поступления в вузы ведомства: Московскую академию СК РФ и Санкт-Петербургскую академию СК РФ. Срок обучения - 5 лет в очной форме.

Прием на обучение будет проходить на конкурсной основе среди тех ярославцев, которые прошли отбор в СК. До 1 апреля им нужно представить заявление на имя руководителя следственного управления. Список документов, которые необходимо сдать до 10 мая, можно посмотреть здесь.

- В отношении кандидатов проводятся проверочные мероприятия, психодиагностическое тестирование, в ходе которого оценивается мотивация к следственной работе, общеобразовательный уровень и способности. Также при отборе изучаются представленные документы, учитываются достижения в учебе, спорте, индивидуальные способности кандидата, - уточнили в ведомстве.

На 2023-2024 учебный год установлено минимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам, которые необходимы для поступления на специальность «Правовое обеспечение национальной безопасности»:

- русский язык - 36 баллов;

- обществознание - 42 балла;

- история - 32 балла.

Дополнительные вступительные испытания проводятся самостоятельно в академиях по дисциплинам «обществознание», «русский язык» и «физическая культура».

Гражданам, изъявившим желание участвовать в отборе, необходимо обратиться в кадровое подразделение следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области до 01.04.2023 по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 30а, тел. 8 (4852) 42-05-00, 42-05-19.