В Ярославле джип врезался в подъезд жилого дома

В Ярославле в подъезд дома врезался джип.ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Эту ночь жители дома №27 на улице Добрынина запомнят надолго. Около полуночи в один из подъездов их многоэтажки врезался красный джип.

- За рулем была женщина с признаками алкогольного опьянения. Удар был настолько сильный, что от сотрясения здания проснулись жильцы, - рассказывают очевидцы.

На место вызвали сотрудников ГИБДД и МЧС. Чуть позже приехал эвакуатор, так как своим ходом машина отъехать не смогла, а дверь в подъезд была заблокирована. О случившемся жильцы дома сообщили в диспетчерскую службу управляющей компании.

- Пострадавших в данном ДТП нет, - уточнили в пресс-службе регионального УМВД.