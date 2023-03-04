В Ярославской области три человека пострадали в ДТП

В Даниловском районе произошло массовое ДТП. Фото: УМВД по Ярославской области

На дороге "Москва-Холмогоры" в Даниловском районе вечером 3 марта произошло крупное ДТП. Столкнулись "Лада Калина" и "Хонда" с прицепом, прицеп от "Хонды" ударил "Рено", который ехал в попутном направлении, и грузовик "Вольво".

В аварии травмы получили три человека.

- Госпитализированы 27-летний водитель "Лады" и пассажир "Хонды", 59-летний мужчина. Амбулаторное лечение назначено 60-летнему водителю "Хонды", - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины аварии.