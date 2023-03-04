Департамент региональной безопасности в Ярославской области возглавил Сергей Гаврилов

Новым руководителем департамента безопасности назначен Сергей Гаврилов. Фото: Полина Вачнадзе

Новым руководителем департамента безопасности назначен Сергей Гаврилов.

Окончил автомеханический техникум Ярославля, в 2009 году - Московский университет МВД. В 2012 году пришел на службу в полицию, с мая 2020-го занимал пост заместителя начальника УМВД России по Ярославской области.

Имеет медали «За охрану общественного порядка» и «За отличие на службе», благодарственное письмо Президента Российской Федерации, почетную грамоту губернатора Ярославской области, ведомственные грамоты и благодарности.