В Ярославской области водитель признан виновным в ДТП, в котором погиб 11-месячный ребенок

Мужчин сел за руль в нетрезвом состоянии Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославской области 37-летний водитель признан виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».

В мае прошлого года нетрезвый мужчина ехал на своей машине по трассе М-8 в Ростовском районе. Злоумышленник не снизил скорость в нужный момент и врезался в задний бампер автомобиля, который был перед ним.

В ДТП пострадал 11-месячный ребенок. Его отвезли в больницу, но, к сожалению, малыш скончался от полученных травм, которые были несовместимы с жизнью.

- По данному факту органами внутренних дел было возбуждено уголовное дело, которое по ходатайству следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области передано для дальнейшего расследования в Ростовский межрайонный следственный отдел регионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Подсудимый приговорен судом к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.