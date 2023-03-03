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НовостиОбщество3 марта 2023 14:05

В Рыбинске через реку Коровку строят новый мост

Мост планируют расширить и немного изменить его расположение
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске через реку Коровку строят новый мост

В Рыбинске через реку Коровку строят новый мост

Фото: Правительство Ярославской области

В поселке Искра Октября Рыбинского района начали строить мост через реку Коровку. Он будет шире прежнего моста, а также его месторасположение немного изменят.

Подрядчик уже завершил переустройство коммуникаций и приступил к погружению свай. После установки опор начнутся монтаж балок и устройство проезжей части моста

– Перед промежуточными опорами сделаем ледорезы для защиты опор моста от ледохода, – рассказал и. о. генерального директора АО «Ярдормост» Юрий Салихов. – Также смонтируем водоочистной комплекс, чтобы загрязненные стоки не попадали в реку. Они будут уходить в закрытую сеть дождевой канализации через водоотводную систему.

Мост планируют открыть в ноябре.