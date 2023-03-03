В Рыбинске через реку Коровку строят новый мост
Фото: Правительство Ярославской области
В поселке Искра Октября Рыбинского района начали строить мост через реку Коровку. Он будет шире прежнего моста, а также его месторасположение немного изменят.
Подрядчик уже завершил переустройство коммуникаций и приступил к погружению свай. После установки опор начнутся монтаж балок и устройство проезжей части моста
– Перед промежуточными опорами сделаем ледорезы для защиты опор моста от ледохода, – рассказал и. о. генерального директора АО «Ярдормост» Юрий Салихов. – Также смонтируем водоочистной комплекс, чтобы загрязненные стоки не попадали в реку. Они будут уходить в закрытую сеть дождевой канализации через водоотводную систему.
Мост планируют открыть в ноябре.