В Рыбинске через реку Коровку строят новый мост Фото: Правительство Ярославской области

В поселке Искра Октября Рыбинского района начали строить мост через реку Коровку. Он будет шире прежнего моста, а также его месторасположение немного изменят.

Подрядчик уже завершил переустройство коммуникаций и приступил к погружению свай. После установки опор начнутся монтаж балок и устройство проезжей части моста

– Перед промежуточными опорами сделаем ледорезы для защиты опор моста от ледохода, – рассказал и. о. генерального директора АО «Ярдормост» Юрий Салихов. – Также смонтируем водоочистной комплекс, чтобы загрязненные стоки не попадали в реку. Они будут уходить в закрытую сеть дождевой канализации через водоотводную систему.

Мост планируют открыть в ноябре.