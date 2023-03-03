В Рыбинске выполнили более ста обращений о помощи от семей военнослужащих Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рыбинске по поручению президента выполнили более ста обращений о помощи от семей военнослужащих. Они поступали в департамент социальной поддержки, центр «Максимум» и в департамент образования.

- Мы предоставили льготы по родительской плате за посещение детьми дошкольных учреждений 54 семьям, еще 17 человек получили льготы по оплате питания детей в школах, — рассказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

В администрации рассказали, что 36 заявок поступили в молодежный центр «Максимум». Все обратившиеся получили поддержку города. Проведены консультации по юридическим вопросам, оформлены документов на выплаты, нескольким семьям оказана психологическая помощь.

Помимо этого, в департамент по социальной поддержке поступили два обращения о бесплатном социальном обслуживании на дому нуждающихся в уходе членов семей мобилизованных. Эти просьбы были выполнены.