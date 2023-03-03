В Ленинском районе Ярославля обследовали пассажиропоток Фото: Правительство Ярославской области

В Ленинском районе Ярославля специалисты транспортной сферы вместе с местным жителем Романом Хаустовым заполняемость автобуса на маршруте №44к в утренние часы пик. Проверку проводили на остановке «Площадь Карла Маркса».

Местные жители опасаются, что маршрут №94с не сможет возить всех желающих. В рамках модернизации он заменит маршрут №44к и будет продлен до 5-го микрорайона.

– Проведя мониторинг, увидели, что заполняемость автобусов большого класса по маршруту в утренние часы пик от 2 до 4 баллов, – сказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Волканевский. – По маршруту №94с предусмотрена работа 10 автобусов малого класса. Вопрос требует дополнительной проработки.

Одним из вариантов решения является изменение схемы движения по маршруту №71с ТРК «Ярославский Вернисаж» – «Холодмаш», где предусмотрена работа семи автобусов среднего класса, с учетом следования по улице Чкалова.

Транспорт с Пятерки в центр города обеспечивается маршрутами №94, 71 по нерегулируемому тарифу, №8, 62, с остановкой в районе площади Карла Маркса – маршрутами №59, 64 и 67, 58.

Также в утренние часы пик повторно проверили заполняемость автобусов по маршруту №41а на остановочном пункте «Ярославль Сити».

Все результаты расскажут на встрече с горожанами