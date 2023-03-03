В Ярославской области впервые вынесен приговор по уголовному делу о преступной иерархии

В Ярославле осудили пятерых человек по статьям о разбое, грабеже и вымогательстве. ФОТО: Ярославский областной суд

Ярославский областной суд сегодня, 3 марта, вынес приговор пятерым ярославцам. Один из подсудимых, Виктор Воронин, был признан виновным по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии", а также в трех разбоях и трех грабежах, совершенных в составе преступной группы. Другие обвиняемые получили сроки за разбой, грабеж и вымогательство.

- В 2014-2018 годах один из осужденных решил занять высшее положение в преступной иерархии, придерживался поведенческих атрибутов криминальной субкультуры и активно контактировал с представителями и лидерами преступной среды. В это же время «вор в законе» признал его «положенцем» – лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, и определил за ним зону преступного влияния – город Рыбинск и Рыбинский район, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

После этого Воронин, по мнению следствия, создал и возглавил преступную группу, состоящую из уже судимых мужчин-спортсменов. ОПГ занималась крышеванием бизнеса и другими тяжкими преступлениями.

Организатор преступной группы получил 15 лет лишения свободы. Остальным участникам банды дали от 7,5 до 9 лет.

Приговор суда в законную силу еще не вступил. Защитник Виктора Воронина счел решение суда достаточно строгим и собирается его обжаловать.

Дело расследовалось следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Ярославской области.